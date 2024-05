Nasce Volitìva Narrazione collettiva per la tutela del diritto all’aborto

(Di mercoledì 8 maggio 2024)”:collettiva per ladel” dal collettivo Tutte a casa Al via il progettocollettiva per ladel, iniziativa ideata e promossa dal collettivo Tutte a casa per difendere unfondamentale delle donne, tutte le donne, tutti i cittadini. Una call pubblica per raccogliere video di 1-2 minuti, in formato orizzontale, ma anche messaggi audio anonimi, che raccontino le esperienze di interruzione di gravidanza (IG) o di interruzione volontaria di gravidanza (IVG), insieme al punto di vista di medici, esperte, attiviste sul tema dell’aborto: l’obiettivo è un film partecipato a più voci ...

In un’era in cui la tecnologia ci permette di essere sempre connessi, vi è una questione che sta emergendo con sempre maggiore urgenza: il Diritto alla Disconnessione . Ma cosa significa davvero avere il Diritto di separare la vita privata d alla ...

Il sindaco di Casoria , Raffaele Bene chiede un incontro in Procura per tutelare gli abitanti di via Indipendenza Casoria . Il Comune di Casoria si muove per dipanare la matassa creatasi nella vicenda del palazzo di via Indipendenza. La Procura ...

Rho, davanti all’ospedale va in scena la protesta di comitati e cittadini: “La sanità pubblica è in coma” - Rho, davanti all’ospedale va in scena la protesta di comitati e cittadini: “La sanità pubblica è in coma” - Medicina territoriale inadeguata, carenza di medici e lunghe liste d’attesa per visite ed esami. “Il diritto alla salute è riconosciuto dalla Costituzione” ...

Reggio Calabria, 253 beni culturali ritrovati dai carabinieri e restituiti – FOTO - Reggio Calabria, 253 beni culturali ritrovati dai carabinieri e restituiti – FOTO - Si tratta di 240 monete in rame e 8 in argento, una lucerna fittile, un frammento di vaso, due “dressel”, un dente di un proboscidato estinto ...

Patrizio Scilipoti confermato alla guida della CPC, via al secondo mandato - Patrizio Scilipoti confermato alla guida della CPC, via al secondo mandato - Patrizio Scilipoti confermato alla guida della CPC. La scorsa settimana, presso la sede della Compagnia Portuale, si sono svolte le libere elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, att ...