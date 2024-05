Cividini - il valore della tecnologia delle mani

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il marchio Made in Italy apprezzato per l'abbigliamento che fonde artigianato e arte compie 30 anni e rilancia il progetto Fatto a Mano, una capsule di maglieria preziosa realizzata con antichi telai. Un modo per insegnare anche alle nuove generazioni che occorre prendersi il giusto tempo per portare a termine i progetti che più ci stanno a cuore