Venerdì l' interrogatorio di Toti - Pd e M5s chiedono le dimissioni 

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - Il gip di Genova ha fissato perprossimo, 10 maggio, l'del presidente della Regione, Liguria Giovanni, agli arresti domiciliari. L'imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di, Matteo Cozzani, verranno, invece, interrogati sabato. L'arresto di Giovanniper corruzione piomba sul dibattito politico a un mese dal voto per le Europee. E nell'alveo della maggioranza ci si affida ai principi del garantismo, mentre si leva più di una voce, a partire dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a sollevare dubbi sulla tempistica delle misure. Posizione, quella del Guardasigilli, fortemente criticata, sul fronte opposto, da Pd, M5s e Alleanza verdi e sinistra, checon forza che il presidente della Regione Liguria si ...

