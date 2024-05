L' arroganza di chi vuole che il diritto di sciopero valga più del diritto a non scioperare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ieri si è tanto parlato dellodei giornalisti Rai di due giorni fa. Se ne è parlato per le ragioni, il presunto assalto del governo sull’informazione, se ne è parlato soprattutto per il fatto che malgrado l’astensione della maggioranza dei giornalisti dal lavoro il Tg1 ed il Tg2 sono regolarmente andati in onda. E su questo in tanti, tantissimi autorevoli colleghi e commentatori, si sono scagliati in maniera decisa con la seguente motivazione: «chi ha scioperato ha visto il suorovinato dal lavoro di pochi». Il concetto quindi sarebbe il seguente: se la maggioranza sciopera (non dipende dall’azienda o dall’attività) tutti gli altri non devono «sabotare» la chiusura di redazione o cancelli nel nome deldi. Siamo davanti all’ennesimo esempio di diversità ...