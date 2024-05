Tensione all’Isola 2024 - il fuoco non si accende e scoppia la lite | “Questo machete fa ca**re”

Cosa prevede l' Oroscopo di Paolo Fox per il 30 aprile 2024 ? L'ultimo giorno del mese è segnato dall'ingresso della Luna in Acquario, che si verifica nel cuore del pomeriggio. Questo transito astrale porterà una bella ventata di freschezza nella ...

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco , del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile annuncia nove nuove posizioni nel Lazio che saranno disponibili per i ruoli di operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , come stabilito dal Decreto del Capo ...

Incendio doloso e vandalismi al Duomo - Incendio doloso e vandalismi al Duomo - Secondo don Arrigo Duranti, il vicario, è possibile che chi ha agito abbia gettato un lumino elettrico nel locale di servizio dando fuoco ad alcuni pezzi di legno di cantiere ...

La maledizione delle colonnine elettriche. Va in fiamme l'azienda Alpitronic, un guaio per il Pnrr - La maledizione delle colonnine elettriche. Va in fiamme l'azienda Alpitronic, un guaio per il Pnrr - È andato a fuoco questa mattina a Bolzano lo stabilimento dell'Alpitronic, l'azienda leader dal 2017 in sviluppo, produzione e commercializzazione di colonnine di ricarica rapida. II rogo si è ...

Atalanta per la storia, Gasperini “Non poniamoci limiti” - Atalanta per la storia, Gasperini “Non poniamoci limiti” - BERGAMO (ITALPRESS) - Si riparte dall'1-1, si riparte da un pareggio e da 90 minuti di fuoco in cui l'Atalanta cercherà di strappare la qualificazione all ...