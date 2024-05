Achille Lauro e Morgan cantano appassionatamente Gino Paoli e Franco Battiato E spunta a sorpresa Chiara Ferragni – IL VIDEO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Milano che conta, la Milano “da bere” si è ritrovata tutta concentrata ieri sera al vernissage dell’artista americano Jesse Draxler dal titolo “Good Artists Do Bad Things”. Uno speciale dj set ha messo assiemeal pianoforte e. I due hanno intonato a squarciagola “Il cielo in una stanza” die “Centro di gravità permanente” di. Ma ecco che, a, alle spalle dita anche, proprio nel giorno del suo 37esimo compleanno. Un trittico davvero speciale che, in qualche modo, ha avuto a che fare in passato con Fedez seppur con legami e soprattutto toni diversi. Tutti e tre legati, ...

X Factor: Amadeus, Achille Lauro e trattative con.. rumor bomba tra Sky-Nove - X Factor: Amadeus, achille Lauro e trattative con.. rumor bomba tra Sky-Nove - Amadeus condurrà X Factor sul Nove Torna a girare la voce sul talent show musicale di Sky che potrebbe passare sulla rete ammiraglia di Warner Bros Discovery (che guarda anche al format by Banijay I ...

Amadeus condurrà X Factor sul Nove L'ultima edizione su Sky poi si cambia: in giuria arriva Achille Lauro - Amadeus condurrà X Factor sul Nove L'ultima edizione su Sky poi si cambia: in giuria arriva achille Lauro - Amadeus condurrà X Factor sul Nove É questa l'indiscrezione bomba che circola in queste ora in rete. Da Sky e Freemantle, contattati da Leggo, per ora un sonoro: ...

Concerto Primo Maggio, le pagelle: “Hallelujah” c'è Ermal Meta (10), LRDL risveglia tutti (9), Geolier scatenato (8), Tananai travolgente (8) - Concerto Primo Maggio, le pagelle: “Hallelujah” c'è Ermal Meta (10), LRDL risveglia tutti (9), Geolier scatenato (8), Tananai travolgente (8) - Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ...