Klaassen in uscita? Un club lo punta con un ex obiettivo Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e difficilmente rimarrà all’. Sul centrocampista olandese si parla diesse dalla Turchia: lo riporta Fanatik. NIENTE RINNOVO – Nell’ultimo giorno della sessione estiva dello scorso calciomercato, l’aveva prelevato Davya titolo gratuito dall’Ajax. Un accordo di un anno, con opzione per estendere il contratto anche alla prossima stagione. Ma ora è difficile che possa essere rinnovato. Finora ha giocato diciassette partite, di cui dodici in Serie A, ma quasi mai titolare. E per lui si aprono le porte di una partenza direzione Turchia., niente opzione ma partenza: in Turchia? IN– Sul centrocampista olandese è piombato il Besiktas, che già nel corso ...