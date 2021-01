Pittoni Lega | “Interesse pubblico rimodulare vincolo permanenza docenti” Emendamento al decreto milleproroghe

michele_pittoni : @M_DNFR65 A quando il suo passaggio alla lega? - LavoroLazio_com : Scuola, Pittoni (Lega): 'Pronto emendamento su misure per aprire scuole in sicurezza' 'Un nostro emendamento, pront… - TonusAldo : RT @Lega_Senato: ++ ??SCUOLA, PITTONI (LEGA): MIOZZO HA GIÀ PRONTA LA SCUSA SU POSSIBILE TERZA ONDATA ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI ++ «È deci… - Antonio28146945 : @kenyaEin Ma quel Pittoni, responsabile scuola della Lega, che ha solo la terza media? - Antonio28146945 : @guffanti_marco Ma quel Pittoni, responsabile scuola della Lega, che ha solo la terza media? -

Ultime Notizie dalla rete : Pittoni Lega

Orizzonte Scuola

La Lega chiederà spiegazioni tramite un'interrogazione parlamentare al prossimo ministro in merito alla legge sul cyber bullismo.Portò per primo la pizza al piatto a Cesena. Per oltre trent’anni dunque chiunque in città conosceva la pizza “di Nicola ...