Ornella Vanoni | «Vorrei vestirmi con sneaker e abito da sera»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 28 gennaio 2021) «Perché il giallo della copertina e del vestito? Perché è il colore della gioia, della follia. E poi perché in questo momento, mi sembrava giusto dare un tocco di speranza».sette anni dopo Meticci con cui definiva conclusa la sua carriera discografica tanto da sottotitolarlo ‘io mi fermo qui’, torna sui suoi passi: «Non bisognerebbe mai dirle certe stupidaggini», aggiunge ridendo durante l’incontro rigorosamente in streaming, per la presentazione di Unica, in uscita domani per Bmg, undici inediti, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.