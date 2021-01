Mondiali juniores, decima piazza per la bergamasca Alessandra Fumagalli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2021 verrà probabilmente ricordato da Alessandra Fumagalli come l’anno dei debutti. Dopo l’esordio in Coppa del Mondo, la 22enne orobica ha vissuto la prima esperienza iridata della carriera prendendo il via ai Mondiali juniores di skeleton. Reduce da una serie di buone prestazioni in Coppa Europa, la portacolori dell’A.S.D. Bob Club Cristallo si è gettata a capofitto lungo lo storico budello di Sankt Moritz chiudendo la competizione in decima posizione. Nona dopo la prima manche, l’azzurra ha perso una posizione durante la discesa finale terminando le proprie fatiche in 2’24”87, distante 2”84 dalla tedesca Hannah Neise. In chiave tricolore da segnare anche il settimo posto di Alessia Crippa che ha tagliato il traguardo elvetico con 2”21 di ritardo dalla vincitrice. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 2021 verrà probabilmente ricordato dacome l’anno dei debutti. Dopo l’esordio in Coppa del Mondo, la 22enne orobica ha vissuto la prima esperienza iridata della carriera prendendo il via aidi skeleton. Reduce da una serie di buone prestazioni in Coppa Europa, la portacolori dell’A.S.D. Bob Club Cristallo si è gettata a capofitto lungo lo storico budello di Sankt Moritz chiudendo la competizione inposizione. Nona dopo la prima manche, l’azzurra ha perso una posizione durante la discesa finale terminando le proprie fatiche in 2’24”87, distante 2”84 dalla tedesca Hannah Neise. In chiave tricolore da segnare anche il settimo posto di Alessia Crippa che ha tagliato il traguardo elvetico con 2”21 di ritardo dalla vincitrice. L'articolo BergamoNews.

Il 2021 verrà probabilmente ricordato da Alessandra Fumagalli come l’anno dei debutti. Dopo l’esordio in Coppa del Mondo, la 22enne orobica ha vissuto la prima esperienza iridata della carriera prende ...

