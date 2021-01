Jennifer Lopez: “Non ho mai fatto il botox”. E replica a un hater (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Che le star facciano spesso ricorso a qualche trucchetto estetico per migliorare il proprio aspetto non è certo una novità, ma Jennifer Lopez ha più volte ribadito di non aver mai usato il botox sul suo viso. Tuttavia, l’artista continua a ricevere critiche sui social, alle quali finalmente ha risposto in maniera perfetta. JLo è una bellezza senza tempo: gli anni passano anche per lei, ma il suo fisico mozzafiato non sembra risentirne assolutamente. E che dire del suo volto, dalla pelle levigata e priva di imperfezioni? Sono tantissime le fan che la seguono per apprendere tutti i segreti della sua skin routine, così da avere anch’esse un viso pulito che non tema i segni del tempo. Su Instagram, Jennifer Lopez è solita condividere i suoi trucchi di bellezza, e non è certo raro per lei avare a che fare ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Che le star facciano spesso ricorso a qualche trucchetto estetico per migliorare il proprio aspetto non è certo una novità, maha più volte ribadito di non aver mai usato ilsul suo viso. Tuttavia, l’artista continua a ricevere critiche sui social, alle quali finalmente ha risposto in maniera perfetta. JLo è una bellezza senza tempo: gli anni passano anche per lei, ma il suo fisico mozzafiato non sembra risentirne assolutamente. E che dire del suo volto, dalla pelle levigata e priva di imperfezioni? Sono tantissime le fan che la seguono per apprendere tutti i segreti della sua skin routine, così da avere anch’esse un viso pulito che non tema i segni del tempo. Su Instagram,è solita condividere i suoi trucchi di bellezza, e non è certo raro per lei avare a che fare ...

