Giorno della Memoria | un giorno per ricordare

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ogni 27 gennaio si celebra il. In questo, nel 1945, le armate sovietiche varcarono le soglie di Auschwitz, svelando al mondo gli orroriShoah. Oggi più che mai, in un periodo dove il tasso di negazionisti è in forte aumento, è importantee celebrare questa giornata.

Da quel momento di lui non si ebbero più notizie fino al 3 febbraio successivo, giorno in cui il cadavere martoriato di Regeni fu ritrovato denudato sul ciglio della strada che collega la capitale ...27 gennaio 2021 – Si rinnovano di anno in anno in tutta Italia le iniziative del «Giorno della Memoria», la ricorrenza in ricordo dell’Olocausto istituita nel 2000 e simbolicamente fissata al 27 ...