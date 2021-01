Eurolandia in calo | pesa caos vaccini

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Finale al ribasso per la Borsa di Milano e per le altre principali piazze europee. Are sul sentiment degli investitori, oltre al fortedell’S&P-500 a Wall Street, anche i ritardi sulle consegne del vaccino mentre resta altissima la tensione tra AstraZeneca e l’Unione Europea. Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.847,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,97%), raggiunge 53,12 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +120 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,61%. Tra le principali Borse europee affonda Francoforte, con un ribasso dell’1,81%, ...