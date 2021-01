Coronavirus, la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Norvegia chiude le frontiere a quasi tutti i non residenti per arginare la diffusione di nuove varianti del Coronavirus. Lo ha annunciato la premier Erna Solberg, aggiungendo che le misure ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lale frontiere a quasi tutti i nonper arginare la diffusione di nuove varianti del. Lo ha annunciato la premier Erna Solberg, aggiungendo che le misure ...

rtl1025 : ?? La #Norvegia ha deciso di chiudere le proprie frontiere a quasi tutti i non residenti per arginare la diffusione… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese #coronavirus - IlCastiga : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese #coronavirus - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la Norvegia chiude i confini ai non residenti nel Paese #coronavirus -