“Ve lo chiedo col cuore” Lino Guanciale | l’appello dopo il successo de “Il commissario Ricciardi” è da brividi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nella serata di lunedì è andata in onda la prima puntata dell’attesa serie tv “Il” con protagonista. Ebbene la fiction targata Rai ha vinto nettamente la sfida della prima serata con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che si è dovuto accontentare del 19,52% di share. La prima delha invece raggiunto un clamoroso 24,08% di share, catturando ben sei milioni di telespettatori. Ennesimoper l’attore di Avezzano che è diventato uno dei più seguiti e amati dal pubblico italiano. La fiction è ambientata a Napoli nel periodo fascista e una delle carte vincenti potrebbe essere, proprio come per ilMontalbano, il fatto che ogni storia è ispirata a ...