Vaccino, clausola segreta: “Le reazioni avverse le paga lo Stato” (Di martedì 26 gennaio 2021) Valentina Dardari In questo modo l'azienda farmaceutica si è tutelata contro eventuali ricorsi legali L’azienda farmaceutica Pfizer-Biontech ha pensato bene di tutelarsi nel caso la somministrazione del Vaccino da lei prodotto dia reazioni avverse. Il contratto che tutela la Pfizer Infatti, come riportato da Repubblica, se si legge attentamente il contratto firmato lo scorso novembre tra la Commissione europea e l’azienda statunitense, e anche le due lettere d’ordine di 39 milioni di dosi al nostro Paese firmate dal commissario straordinario Domenico Arcuri, si capisce che, in caso di problemi, la multinazionale produttrice difficilmente risponde. Intanto, la ditta americana è stata la prima a riuscire a ottenere il via libera dagli enti regolatori europei, staccando tutte le altre. E lo ha fatto con un prodotto ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Valentina Dardari In questo modo l'azienda farmaceutica si è tutelata contro eventuali ricorsi legali L’azienda farmaceutica Pfizer-Biontech ha pensato bene di tutelarsi nel caso la somministrazione delda lei prodotto dia. Il contratto che tutela la Pfizer Infatti, come riportato da Repubblica, se si legge attentamente il contratto firmato lo scorso novembre tra la Commissione europea e l’azienda statunitense, e anche le due lettere d’ordine di 39 milioni di dosi al nostro Paese firmate dal commissario straordinario Domenico Arcuri, si capisce che, in caso di problemi, la multinazionale produttrice difficilmente risponde. Intanto, la ditta americana è stata la prima a riuscire a ottenere il via libera dagli enti regolatori europei, staccando tutte le altre. E lo ha fatto con un prodotto ...

repubblica : La clausola segreta nel contratto Pfizer: 'In caso di reazioni avverse al vaccino a risarcire è lo Stato' - repubblica : Oggi su Rep: ?? La clausola segreta nel contratto Pfizer: 'In caso di reazioni avverse al vaccino a risarcire è lo S… - Adri19510 : NO COMMENT !!!! La clausola segreta nel contratto Pfizer: 'In caso di reazioni avverse al vaccino a risarcire è lo… - Notiziedi_it : Spunta la clausola nel contratto con Pfizer: «Se ci sono reazioni avverse al vaccino, paga lo Stato». Vaccini in ri… - Miniver841 : RT @_giulia2004: La clausola segreta nel contratto Pfizer: 'In caso di reazioni avverse al vaccino a risarcire è lo Stato' | Rep https://t.… -