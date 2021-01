Juventus, così Paratici ha scoperto McKennie (Di martedì 26 gennaio 2021) Weston McKennie è stato la scoperta di Fabio Paratici. La Juve “ringrazia” il lockdown: ecco come la Juve lo ha scelto Tra Paratici e McKennie è stato un colpo di fulmine. Come racconta Tuttosport, il dirigente bianconero lo ha visto in tv alla ripresa della Bundesliga e ne è rimasto impressionato. Da quel momento ha studiato altre partite, si è confrontato con i suoi collaboratori e ha scelto di proporlo ad Andrea Pirlo, una volta che questo è diventato il tecnico bianconero. Il nuovo allenatore ha detto subito di sì. La Juventus ha investito 23 milioni più bonus: una cifra che oggi è già di fatto raddoppiata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Westonè stato la scoperta di Fabio. La Juve “ringrazia” il lockdown: ecco come la Juve lo ha scelto Traè stato un colpo di fulmine. Come racconta Tuttosport, il dirigente bianconero lo ha visto in tv alla ripresa della Bundesliga e ne è rimasto impressionato. Da quel momento ha studiato altre partite, si è confrontato con i suoi collaboratori e ha scelto di proporlo ad Andrea Pirlo, una volta che questo è diventato il tecnico bianconero. Il nuovo allenatore ha detto subito di sì. Laha investito 23 milioni più bonus: una cifra che oggi è già di fatto raddoppiata. Leggi su Calcionews24.com

