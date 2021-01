Governo: Conte ha rassegnato le dimissioni al Quirinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Antonio Conte, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale ha comunicato la decisione di dimettersi. Il premier aveva parlato delle sue dimissioni nel CdM di questa mattina, 26 gennaio Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Antonio, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale ha comunicato la decisione di dimettersi. Il premier aveva parlato delle suenel CdM di questa mattina, 26 gennaio

