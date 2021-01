Cristiano Ronaldo, il rumor: “Il nuovo amante è un modello italiano” (Di martedì 26 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo torna al centro del gossip per una presunta nuova relazione con un modello italiano. Ecco le indiscrezioni riportate dal giornalista Roberto Alessi. Cristiano Ronaldo è da sempre al centro del gossip. Questa volta però la notizia non riguarda la sua compagna da sei anni, Georgina Rodriguez ma un presunto amante del campione bianconero. Secondo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021)torna al centro del gossip per una presunta nuova relazione con un. Ecco le indiscrezioni riportate dal giornalista Roberto Alessi.è da sempre al centro del gossip. Questa volta però la notizia non riguarda la sua compagna da sei anni, Georgina Rodriguez ma un presuntodel campione bianconero. Secondo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Ronaldo-Dybala, tornate voi e torna la grande Juve La Gazzetta dello Sport Dalla Cina al Leeds, chi è Radrizzani (che ora vende i diritti della A all’estero)

La scalata di Radrizzani, il manager che ha portato il nostro campionato a Pechino e proprietario del team inglese. Ora il suo fondo Aser partecipa all’asta per vedere la Serie A all’estero ...

Cristiano Ronaldo alla Lazio | Il rifiuto divenuto rimpianto: il retroscena

A distanza di anni salta fuori la verità: in pole position per acquistare Cristiano Ronaldo c'era la Lazio. Un rifiuto divenuto ...

