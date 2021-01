Classifica Coppa del Mondo gigante: Marta Bassino leader a 2 gare dalla fine! (Di martedì 26 gennaio 2021) Marta Bassino è saldamente in testa alla Classifica della Coppa del Mondo di gigante. L’azzurra ha vinto quattro gare in stagione e oggi è stata terza a Kronplatz, confermando di essere la padrona indiscussa di questa specialità. La piemontese, sul podio in cinque occasioni su sei (in quella rimanente è uscita durante la seconda manche mentre stava lottando per il successo), sembra essere lanciatissima verso la conquista della “piccola” Sfera di Cristallo. La nostra portacolori ha infatti 124 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley (oggi trionfatrice sulel nevi italiane) e 148 sulla svizzera Michelle Gisin, mentre Federica Brignone è distante 177 lunghezze (la valdostana è detentrice del trofeo). Martina Bassino è a un passo dall’obiettivo, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021)è saldamente in testa alladelladeldi. L’azzurra ha vinto quattroin stagione e oggi è stata terza a Kronplatz, confermando di essere la padrona indiscussa di questa specialità. La piemontese, sul podio in cinque occasioni su sei (in quella rimanente è uscita durante la seconda manche mentre stava lottando per il successo), sembra essere lanciatissima verso la conquista della “piccola” Sfera di Cristallo. La nostra portacolori ha infatti 124 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley (oggi trionfatrice sulel nevi italiane) e 148 sulla svizzera Michelle Gisin, mentre Federica Brignone è distante 177 lunghezze (la valdostana è detentrice del trofeo). Martinaè a un passo dall’obiettivo, ...

