Calciomercato Parma, è rebus Vazquez: D’aversa preferisce altri profili all’ex Palermo. La situazione (Di martedì 26 gennaio 2021) Franco Vazquez-Parma: è rebus totale a causa di titubanze del tecnico della squadra emiliana.Calciomercato Parma, obiettivo Franco Vazquez: braccio di ferro con il Siviglia, c’è un nodo da sciogliere. Le ultimeNegli ultimi giorni era stato accostato il nome del 'Mudo' alla squadra guidata dal coach Roberto D'Aversa, subentrato da poche settimane a Fabio Liverani. Il club del presidente Kyle Krause naviga, al momento, in acque molto pericolose a causa dei soli 13 punti raccolti nelle prime 19 giornate di Serie A. Ecco perché il Ds Marcello Carli sta vagliando diversi profili con l'obiettivo di dare nuova linfa ad un reparto offensivo in evidente difficoltà.La dirigenza della compagine gialloblu aveva già contattato l'entourage del fantasista ex ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Franco: ètotale a causa di titubanze del tecnico della squadra emiliana., obiettivo Franco: braccio di ferro con il Siviglia, c’è un nodo da sciogliere. Le ultimeNegli ultimi giorni era stato accostato il nome del 'Mudo' alla squadra guidata dal coach Roberto D'Aversa, subentrato da poche settimane a Fabio Liverani. Il club del presidente Kyle Krause naviga, al momento, in acque molto pericolose a causa dei soli 13 punti raccolti nelle prime 19 giornate di Serie A. Ecco perché il Ds Marcello Carli sta vagliando diversicon l'obiettivo di dare nuova linfa ad un reparto offensivo in evidente difficoltà.La dirigenza della compagine gialloblu aveva già contattato l'entourage del fantasista ex ...

