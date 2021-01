Suarez da record in Liga con l’Atletico Madrid. Solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio…

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Segnava, segna e lo farà ancora. Luisnon smette di fare gol per l'Atleticoe trascina i suoi ad un altro successo in. Questa volta il Pistolero ha messo a segno una rete contro il Valencia che gli vale un "quasi".Come sottolinea Opta, infatti, l'attaccante dell'Atleticoha messo a segno il suo 12esimo gol in 15 partite di campionato. Si tratta del secondo miglior inizio per un nuovo club dopo quello realizzato dacol Realnella stagione 2009-2010. Il portoghese era riuscito a fare una rete in più 13, nelle prime 15 gare giocate. Oltre alle marcature sottolineate,ha fornito anche 2 assist ai compagni in.caption id="attachment 1068067" ...