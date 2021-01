Portogallo, il leader di centro destra Marcelo Rebelo de Sousa rieletto presidente della Repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa rieletto presidente della Repubblica In Portogallo il leader di centro destra Marcelo Rebelo de Sousa è stato rieletto presidente della Repubblica con il 60,7 per cento dei voti. Una vittoria netta che certifica l’ascesa della destra nel Paese e che conferma una situazione anomala, perché il Portogallo è guidato dal 2019 dal governo socialista di Antonio Costa. Un altro dato importante emerso dai risultati di domenica 24 gennaio è la rapida avanzata del partito di estrema ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021)deInildideè statocon il 60,7 per cento dei voti. Una vittoria netta che certifica l’ascesanel Paese e che conferma una situazione anomala, perché ilè guidato dal 2019 dal governo socialista di Antonio Costa. Un altro dato importante emerso dai risultati di domenica 24 gennaio è la rapida avanzata del partito di estrema ...

