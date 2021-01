‘Oggi Priorità Alla Scuola’, Cobas e studenti protestano in 24 città italiane. Allerta ‘occupazioni’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il prefetto Piantedosi si è detto molto preoccupato, perché le occupazioni espongono i ragazzi a serio rischio contagi, con lo spettro di causare così paurosi Cluster. “Capisco le loro ragioni – ha commentato il Prefetto – chiedono sicurezza ma poi fanno pochi tamponi, anche se la Regione ha appositamente messo a loro disposizione degli specifici drive-in, gratuitamente”. ‘Oggi Priorità Alla Scuola’, studenti e Cobas protestano in 24 città italiane Eccolo il D-Day della Scuola, con l’annunciata mobilitazione nazionale – indetta dai Cobas – che, sotto lo slogan ‘Oggi Priorità Alla Scuola’, vede in 24 città italiane, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il prefetto Piantedosi si è detto molto preoccupato, perché le occupazioni espongono i ragazzi a serio rischio contagi, con lo spettro di causare così paurosi Cluster. “Capisco le loro ragioni – ha commentato il Prefetto – chiedono sicurezza ma poi fanno pochi tamponi, anche se la Regione ha appositamente messo a loro disposizione degli specifici drive-in, gratuitamente”.in 24Eccolo il D-Day della Scuola, con l’annunciata mobilitazione nazionale – indetta dai– che, sotto lo slogan, vede in 24, ...

