“Ma roba di sesso?” GF Vip scandaloso È Rosalinda a raccontare tutto | in casa cala l’imbarazzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Continua la carrellata di messaggi aerei per gli inquilini della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Oltre ai messaggi per Giulia e Pierpaolo, Maria Teresa ed il primo aereo per Andrea Zenga, ora è tempo per Dayane Mello per ricevere il sostegno dai propri fan: “Dayane non sei sola #Worldwildfun”, recito lo striscione. “Che carini i miei fan, mi sento un po’ ridicola dire questa parola. Non ci credo di averli”, ha commentato la modella brasiliana, sbalordita e incredula per l’affetto delle persone che da fuori seguono il suo percorso nella. La puntata in diretta si avvicina inesorabile e i vipponi sentono l’ansia salire. Dopo cena, Samantha,, Carlotta e Dayane si lanciano in supposizioni sulle prossime nomination, ipotizzando chi tra gli inquilini possa finire al televoto. “Se Dayane è la prima finalista, tutti i suoi voti ...