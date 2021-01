Il Commissario Ricciardi | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021)sono previste per Il, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto sono previste seiche la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione) in prima serata tv. La prima sarà trasmessa lunedì 25 gennaio 2021; l’ultima lunedì 1 marzo 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della fiction (tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni) con protagonista Lino Guanciale: Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021, ore 21,25 Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021, ore 21,25 Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021, ore 21,25 Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021, ore 21,25 Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021, ore 21,25Ma ...