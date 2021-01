“Ha indotto la morte di due pazienti Covid somministrando anestetici”: arrestato medico di un ospedale del Bresciano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ha intenzionalmente somministrato farmaci a effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando la morte di due pazienti ricoverati per Covid. Sono queste le accuse nei confronti di un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale pubblico della provincia di Brescia che è stato così arrestato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ordinata dal gip del Tribunale della provincia lombarda. Gli episodi contestati al medico risalgono allo scorso marzo, agli inizi della pandemia che si è diffusa prima nel Nord Italia. Mentre gli ospedali lombardi si riempivano velocemente di nuovi pazienti, provocando in alcuni casi il collasso delle strutture ospedaliere, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ha intenzionalmente somministrato farmaci a effetto anestetico e bloccante neuromuscolare causando ladi duericoverati per. Sono queste le accuse nei confronti di unin servizio al pronto soccorso di unpubblico della provincia di Brescia che è stato cosìdal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ordinata dal gip del Tribunale della provincia lombarda. Gli episodi contestati alrisalgono allo scorso marzo, agli inizi della pandemia che si è diffusa prima nel Nord Italia. Mentre gli ospedali lombardi si riempivano velocemente di nuovi, provocando in alcuni casi il collasso delle strutture ospedaliere, a ...

