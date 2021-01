Coronavirus, bollettino 25 gennaio: 8.561 contagi e 420 morti (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese. Nonostante le varie strette del Governo, le nuove positività stentano a scendere sotto i 10.000 casi giornalieri. L’Italia resta ancora divisa in zone gialle, arancioni e rosse e la zona bianca resta un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese. Nonostante le varie strette del Governo, le nuove positività stentano a scendere sotto i 10.000 casi giornalieri. L’Italia resta ancora divisa in zone gialle, arancioni e rosse e la zona bianca resta un L'articolo proviene da Inews.it.

RaiNews : I dati del #coronavirus oggi in Italia - Corriere : In Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti: il bollettino di oggi - paceinguerra : RT @Corriere: In Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti: il bollettino di oggi - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 8.561 nuovi casi e 420 morti - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: oggi 420 morti. I vaccinati a quota 1,3 milioni: In Italia, dall’inizio della pandemia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Bollettino Covid oggi: contagi Coronavirus 25 gennaio. I dati delle Marche il Resto del Carlino Coronavirus in Campania: 8 mila tamponi, 754 positivi

Il presidente De Luca ha pubblicato il bollettino quotidiano relativo all’epidemia da Coronavirus nella Regione Campania con i dati aggiornati. 754 i positivi in totale, di cui solo 7 sintomatici, su ...

401 casi positivi su 3.949 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 32

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 25 gennaio 2021 in Pug ...

Il presidente De Luca ha pubblicato il bollettino quotidiano relativo all’epidemia da Coronavirus nella Regione Campania con i dati aggiornati. 754 i positivi in totale, di cui solo 7 sintomatici, su ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 25 gennaio 2021 in Pug ...