San Giorgio a Liri (Frosinone) – Trovato 23enne morto in casa: indagano sulla morte misteriosa

Si tratta di O.D., un 23enne nigeriano residente a San Vittore del Lazio ma rinvenuto a San Giorgio a Liri. Il cadavere è all'obitorio del 'Santa Scolastica' all'attenzione della Procura di Cassino. È stato Trovato morto nella notte tra sabato 23 e oggi, domenica 24 gennaio 2021, in un alloggio situato nella frazione di Difese di San Giorgio

Si tratta di O.D., un 23enne nigeriano residente a San Vittore del Lazio ma rinvenuto a San Giorgio a Liri. Il cadavere è all’obitorio del ‘Santa Scolastica’ all’attenzione della Procura di Cassino. È ...

