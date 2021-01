L’atroce morte di Luca Ventre nell’ambasciata italiana in Uruguay. La famiglia: «Di Maio dove sta?» (video) (Di domenica 24 gennaio 2021) «Luca Ventre è stato ucciso dentro un’ambasciata italiana, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non si è degnato di dire una parola, di telefonarci, di chiedere di fare piena luce. Siamo stati letteralmente abbandonati dalle istituzioni». Nelle parole di Fabrizio Ventre, fratello della vittima, la rabbia per una morte atroce, che sui nostri giornali ha avuto scarsissima visibilità. Come è morto Luca Ventre? Il video che Fanpage ha pubblicato in esclusiva è raccapricciante. Le guardie private all’interno dell’ambasciata lo aggrediscono. Il ragazzo muore dopo poco. Il decesso (ma dalle immagini pare un vero e proprio omicidio) è avvenuto il primo gennaio 2021. All’interno della nostra ambasciata di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 24 gennaio 2021) «to ucciso dentro un’ambasciata, il ministro degli Esteri Luigi Dinon si è degnato di dire una parola, di telefonarci, di chiedere di fare piena luce. Siamoti letteralmente abbandonati dalle istituzioni». Nelle parole di Fabrizio, fratello della vittima, la rabbia per unaatroce, che sui nostri giornali ha avuto scarsissima visibilità. Come è morto? Ilche Fanpage ha pubblicato in esclusiva è raccapricciante. Le guardie private all’interno dell’ambasciata lo aggrediscono. Il ragazzo muore dopo poco. Il decesso (ma dalle immagini pare un vero e proprio omicidio) è avvenuto il primo gennaio 2021. All’interno della nostra ambasciata di ...

