Eros Ramazzotti e il gesto d’amore in difesa dell’ambiente (Di domenica 24 gennaio 2021) Eros Ramazzotti ha trasformato una passeggiata in campagna con un amico in un gesto d’amore per la natura In attesa di tornare sul palco e cantare, ogni artista sta vivendo questo periodo in maniera diversa e, quando può e gli va, fa sapere qualcosa anche ai propri followers postando foto o condividendo stories su Instagram. Diversamente da quanto si potrebbe immaginare, anche Eros Ramazzotti bazzica su Instagram e oggi ha dato un insegnamento, utile per la vita. Il cantante romano ha convidivo delle stories mostrando che era in compagnia di un amico, in una strada di campagna, deciso a fare una passeggiata. Coperto da cima a fondo, Eros cammina e ironizza insieme all’amico. “Eccoci nella nostra camminata domenicale” e aggiunge “La camminata dei nonnetti” e con l’amico ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021)ha trasformato una passeggiata in campagna con un amico in unper la natura In attesa di tornare sul palco e cantare, ogni artista sta vivendo questo periodo in maniera diversa e, quando può e gli va, fa sapere qualcosa anche ai propri followers postando foto o condividendo stories su Instagram. Diversamente da quanto si potrebbe immaginare, anchebazzica su Instagram e oggi ha dato un insegnamento, utile per la vita. Il cantante romano ha convidivo delle stories mostrando che era in compagnia di un amico, in una strada di campagna, deciso a fare una passeggiata. Coperto da cima a fondo,cammina e ironizza insieme all’amico. “Eccoci nella nostra camminata domenicale” e aggiunge “La camminata dei nonnetti” e con l’amico ...

Seppur lontano dalle scene per motivi legati alla pandemia, Eros Ramazzotti ha fatto la differenza. Non nella musica, ma in difesa del pianeta.

