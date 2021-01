Russia, cresce la protesta pro-Navalny: 1090 gli arresti. C’è anche la moglie Julia (Di sabato 23 gennaio 2021) È salito a 1090 il numero di manifestanti pro Navalny arrestati oggi in circa 65 città della Russia, in quello che è diventato ormai una vera e propria guerriglia. In decine di migliaia avevano accolto l’appello del principale leader di opposizione, Alexie Navalny, che dal carcere aveva invitato il suo “popolo” a scendere in piazza contro il suo arresto e contro le politiche repressive del Presidente Vladimir Putin. Le autorità russe avevano annunciato una dura repressione nei confronti di chi avesse aderito all’appello di Navalny, avvertendo che qualsiasi evento pubblico non autorizzato sarebbe stato immediatamente soppresso, mentre la Procura ha minacciato gli attivisti che si può essere accusati di “disordini di massa”, senza tuttavia riuscire a fermare una protesta che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) È salito ail numero di manifestanti proarrestati oggi in circa 65 città della, in quello che è diventato ormai una vera e propria guerriglia. In decine di migliaia avevano accolto l’appello del principale leader di opposizione, Alexie, che dal carcere aveva invitato il suo “popolo” a scendere in piazza contro il suo arresto e contro le politiche repressive del Presidente Vladimir Putin. Le autorità russe avevano annunciato una dura repressione nei confronti di chi avesse aderito all’appello di, avvertendo che qualsiasi evento pubblico non autorizzato sarebbe stato immediatamente soppresso, mentre la Procura ha minacciato gli attivisti che si può essere accusati di “disordini di massa”, senza tuttavia riuscire a fermare unache ...

A Mosca, la polizia ha utilizzato i manganelli per disperdere i manifestanti. Sotto lo slogan “Navalny libero”, i cortei - tutti non autorizzati - sono partiti nelle regioni più orientali, come Vladiv ...

