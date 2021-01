Nuova cartina "a colori" dell'Italia: Sardegna e Lombardia arancioni (Di sabato 23 gennaio 2021) Con le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Speranza, cambia la collocazione delle regioni nelle fasce di rischio Covid-19. Questa la Nuova cartina ‘a colori’ dell’Italia a partire da domani: IN AREA GIALLA Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana; IN AREA ARANCIONE Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta; IN AREA ROSSA Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Con le nuove ordinanze firmate dal ministroa Salute Speranza, cambia la collocazionee regioni nelle fasce di rischio Covid-19. Questa la‘aa partire da domani: IN AREA GIALLA Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana; IN AREA ARANCIONE Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,, Umbria, Valle d’Aosta; IN AREA ROSSA Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.

