Napoli, Covid: Cardinale Crescenzio Sepe ricoverato al Cotugno (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Cardinale Crescenzio Sepe è ancora positivo al Covid-19. Lo rende noto la Curia, che specifica anche che il Cardinale è stato ricoverato al Cotugno a scopo precauzionale e per effettuare una tac. Rinviata quindi la cerimonia per il saluto ai fedeli prevista per il prossimo 24 gennaio in cattedrale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilè ancora positivo al-19. Lo rende noto la Curia, che specifica anche che ilè statoala scopo precauzionale e per effettuare una tac. Rinviata quindi la cerimonia per il saluto ai fedeli prevista per il prossimo 24 gennaio in cattedrale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

robertosaviano : Dopo 15 anni di nuovo le mie riflessione sul @corrmezzogiorno: Sud, scenario post-Covid e nuovo sindaco di Napoli..… - DiMarzio : #Napoli, buone notizie per #Osimhen: da domani allenamenti individuali - SkySport : Napoli, Osimhen: atteso esito tampone, ma da sabato può allenarsi individualmente - Francis47990617 : RT @isabellaisola3: Ristoratori, Chef, Musicisti, Albergatori, Attori e Animatori hanno bloccato l'autostrada A1 di Napoli 'Ci state facend… - francesco_terry : RT @gloriapoch72: Dopo la Juve, pure la Lazio, multata per non rispettare i tempi previsti dal famoso protocollo, per i tamponi Covid Vuoi… -