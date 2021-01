Emma: 'Io single, ma pronta all'amore' (Di sabato 23 gennaio 2021) Emma Marrone è single , felice ma pronta ad accogliere l'amore . 'Se arriva, questo è il momento giusto ', afferma la cantante, ospite di 'Verissimo' assieme alla collega e amica Alessandra Amoroso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021)Marrone è, felice maad accogliere l'. 'Se arriva, questo è il momento giusto ', afferma la cantante, ospite di 'Verissimo' assieme alla collega e amica Alessandra Amoroso ...

Browin93 : Emma che dice di essere Single.. (ho perso di quante volte l'ha detto) IO LA AMO ?? in quel momento mi. Ha fatto volare #Verissimo - J0J0_18_ : +10M #stream?? per #Sangria?? di @itsemmamuscat ft.@astolwho?? ?? - yooncock : @iKissYibo RIGHT HAHAHAHAHAHHAHAHA EMMA SINGLE 4EVEE - single_hotboy : RT @Trans_140: Emma ?? @OhItsEmmaRose -