Covid-19, in Italia 13.633 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di sabato 23 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 264.728 tamponi analizzati in tutta Italia (contando anche i test antigenici rapidi) e altri 472 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è stabile al 5,1% (il giorno prima era al 5,2%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 264.728 tamponi analizzati in tutta(contando anche i test antigenici rapidi) e altri 472 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è stabile al 5,1% (il giorno prima era al 5,2%). Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

