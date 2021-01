Calciomercato Pescara, dall’obiettivo Rigoni alle uscite (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Pescara è molto attivo in questa sessione di Calciomercato invernale. I Delfini sono impegnati nella complicata lotta per non retrocedere. Un obiettivo che può essere alla portata, ma sono necessari una serie di innesti per evitare il drammatico déjà-vù della scorsa stagione. Sono già arrivati l’attaccante danese Jens Odgaard (in prestito dal Sassuolo) e il difensore (anche lui danese) Frederik Sorensen, svincolato dal Colonia. Ora gli abruzzesi sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo: dopo l’idea Agazzi, il prossimo obiettivo di Calciomercato del Pescara è Nicola Rigoni, in uscita dal Monza. Calciomercato Pescara, per il centrocampo piace Rigoni del Monza Centrocampista centrale (ma anche mediano) classe ’90, Nicola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilè molto attivo in questa sessione diinvernale. I Delfini sono impegnati nella complicata lotta per non retrocedere. Un obiettivo che può essere alla portata, ma sono necessari una serie di innesti per evitare il drammatico déjà-vù della scorsa stagione. Sono già arrivati l’attaccante danese Jens Odgaard (in prestito dal Sassuolo) e il difensore (anche lui danese) Frederik Sorensen, svincolato dal Colonia. Ora gli abruzzesi sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo: dopo l’idea Agazzi, il prossimo obiettivo didelè Nicola, in uscita dal Monza., per il centrocampo piacedel Monza Centrocampista centrale (ma anche mediano) classe ’90, Nicola ...

