Usa | il neo presidente Biden sceglie la stessa scrivania di Trump e Obama

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il neodegli Stati Uniti Joeha scelto, tra i sei modelli dia disposizione per il suo studio alla Casa Bianca, il “resolute desk” che è stato usato anche da Donalde Barack. Continuità dunque, ma non su tutto. Nell’arredamento dello Studio Ovale, la sala più fotografata della Casa Bianca, nulla è lasciato al caso. E come i suoi predecessori ancheha parlato attraverso precise scelte estetiche o simboliche. Alle sue spalle, insieme alle foto di famiglia, c’è il busto di Cesar Chavez, un sindacalista americano, attivista per i diritti degli ispanici. Doveaveva fatto appendere i dipinti del generale Andrew Jackson, leggendarionemico dell’establishment,...