Paola Binetti: "Pronta a tutto per salvare la legislatura" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Paola Binetti ha votato No all'ultima fiducia al Governo di Giuseppe Conte, annunciando che le cose potrebbero cambiare. Al Messaggero la senatrice Udc sembra aver maturato la convinzione di sostenere l'esecutivo, perché bisogna "fare di tutto", spiega, perché la legislatura non finisca anzitempo. "Il Governo attuale può fare due scelte: o una captatio benevolentiae verso Italia Viva, o guardare al centro". Se Conte guarda al centro "non trova una prateria vuota, c'è già l'Udc". Secondo Binetti il premier "deve capire se la sfida che vuole assumere è quella di aggregare questa miriadi di piccoli soggetti che stanno al centro. Se questa fosse la sfida, mi vedrebbe interessata". Assicura di non essere stata contattata da Conte, o da qualcuno a nome di Conte, o da alte sfere vaticane, né le è stato ...

