LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia vicina alla vittoria, gara interrotta (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI Crans Montana 14.13 E’ ripresa la gara. La svizzera Jasmina Suter è 14ma a 1?86. Ora Nadia Delago. 14.13 Corinne Suter è solo nona, si mette bene per Sofia Goggia in ottica classifica di Discesa. 14.11 Le altre italiane: sesta Brignone, ottava Elena Curtoni, decima Pirovano, 17ma Bassino, fuori Francesca Marsaglia. 14.09 Dopo 20 atlete, Sofia Goggia ha ormai la vittoria in mano. L’azzurra ha incantato anche oggi, scia anche prendendosi meno rischi rispetto al passato. Ora non deve commettere ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI14.13 E’ ripresa la. La svizzera Jasmina Suter è 14ma a 1?86. Ora Nadia Delago. 14.13 Corinne Suter è solo nona, si mette bene perin ottica classifica di. 14.11 Le altre italiane: sesta Brignone, ottava Elena Curtoni, decima Pirovano, 17ma Bassino, fuori Francesca Marsaglia. 14.09 Dopo 20 atlete,ha ormai lain mano. L’azzurra ha incantato anche oggi, scia anche prendendosi meno rischi rispetto al passato. Ora non deve commettere ...

sportli26181512 : Ski Classic, la Dobbiaco-Cortina sabato LIVE su Sky: Al via sabato 23 gennaio la 44^ edizione della Granfondo Dobbi… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della discesa libera #CransMontana 2021 #scialpinofemminile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: iniziata la discesa della Streif! - #alpino #Discesa #Kitzbuehel… - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: scorpacciata di sci tra Kitzbuehel e Crans Montana. L'Italia punta su Gog… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia sfida Suter per la Coppa del Mondo -