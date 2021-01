“La sanità in Lombardia va commissariata, sostituire Gallera con Moratti non è servito a nulla”: il flash mob sotto il palazzo della Regione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella mattinata è stato organizzato un flash mob dal comitato Milano unita sotto il palazzo di Regione Lombardia per chiedere il commissariamento della sanità regionale: “I cittadini sono stati abbandonati durante la pandemia. sostituire Gallera con Moratti non cambia nulla, serve una revisione dell’intero impianto. Necessario investire sul pubblico e non favorire i privati”. Tra i presenti, anche il senatore di LeU, Francesco Laforgia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella mattinata è stato organizzato unmob dal comitato Milano unitaildiper chiedere il commissariamentoregionale: “I cittadini sono stati abbandonati durante la pandemia.connon cambia, serve una revisione dell’intero impianto. Necessario investire sul pubblico e non favorire i privati”. Tra i presenti, anche il senatore di LeU, Francesco Laforgia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

