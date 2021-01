Domani in tutta la Russia ci saranno manifestazioni per Navalny (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ma le autorità stanno cercando in ogni modo di vietarle: diversi suoi collaboratori sono stati arrestati e sono stati bloccati i siti internet in cui venivano diffuse informazioni sulle proteste Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ma le autorità stanno cercando in ogni modo di vietarle: diversi suoi collaboratori sono stati arrestati e sono stati bloccati i siti internet in cui venivano diffuse informazioni sulle proteste

