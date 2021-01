umbriajournal_ : Al via a Umbertide i test antigenici per studenti, docenti e personale delle scuole superiori - CorbucciFilippo : Test rapidi a studenti, ad #Umbertide quando e dove? Si mettano a disposizione subito le farmacie comunali. Almeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Umbertide test

Alto Tevere Oggi

Partirà da giovedì 21 gennaio, in Umbria, l'attività di testing e monitoraggio attivo voluta dalla Regione Umbria e dedicata agli studenti delle scuole superiori, per un ritorno a scuola in sicurezza.Partirà da giovedì 21 gennaio, in Umbria, l'attività di testing e monitoraggio attivo voluta dalla Regione Umbria e dedicata agli studenti delle scuole superiori, per un ritorno a scuola in sicurezza.