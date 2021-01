FC Francavilla, è fatta per l’arrivo dell’argentino Del Col (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’FC Francavilla ha annunciato l’arrivo in rosa dell’argentino classe ’93, Mariano Fernando Del Col, interessante difensore centrale proveniente dall’Acireale. l’arrivo di Mariano Fernando Del Col E’ dunque ufficiale l’arrivo in maglia rossoblu del difensore classe ’93, Mariano Fernando Del Col. A renderlo noto è la stessa FC Francavilla attraverso i propri canali social. Il giocatore, nella prima parte di questa stagione, ha vestito la maglia dell’Acireale, formazione con la quale si è messo in mostra in 7 occasioni. Quella in corso, è la seconda esperienza per Del Col in Serie D. Precedentemente, infatti, in quarta serie aveva giocato con il Troina, squadra nella quale aveva ricoperto un ruolo da protagonista, con 30 presenze e 1 gol, nell’edizione 2017-18. L’argentino, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’FCha annunciatoin rosaclasse ’93, Mariano Fernando Del Col, interessante difensore centrale proveniente dall’Acireale.di Mariano Fernando Del Col E’ dunque ufficialein maglia rossoblu del difensore classe ’93, Mariano Fernando Del Col. A renderlo noto è la stessa FCattraverso i propri canali social. Il giocatore, nella prima parte di questa stagione, ha vestito la maglia dell’Acireale, formazione con la quale si è messo in mostra in 7 occasioni. Quella in corso, è la seconda esperienza per Del Col in Serie D. Precedentemente, infatti, in quarta serie aveva giocato con il Troina, squadra nella quale aveva ricoperto un ruolo da protagonista, con 30 presenze e 1 gol, nell’edizione 2017-18. L’argentino, ...

BlunoteWeb : #VirtusFrancavilla: #CalcioMercato, è fatta per un ex #Tarantofc - giadamaarin : RT @_hellotetectif: A Rosina non fotteva un cazzo di chi l'ha fatta chiamare è andata lì solo per fare show col pubblico, salutare Maria e… - AndreaNails2000 : RT @_hellotetectif: A Rosina non fotteva un cazzo di chi l'ha fatta chiamare è andata lì solo per fare show col pubblico, salutare Maria e… - 25e82c1a95c1496 : RT @_hellotetectif: A Rosina non fotteva un cazzo di chi l'ha fatta chiamare è andata lì solo per fare show col pubblico, salutare Maria e… - kweenstronza : RT @_hellotetectif: A Rosina non fotteva un cazzo di chi l'ha fatta chiamare è andata lì solo per fare show col pubblico, salutare Maria e… -

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla fatta FC Francavilla, è fatta per l'arrivo l'argentino Del Col Metropolitan Magazine Italia L’arte di Egidio Saracino nella Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA – Un racconto artistico, con protagonisti i grandi compositori della musica italiana, per rendere omaggio alla Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”. Un tributo i ...

Le opere di Saracino per la Scuola Musicale Comunale

FRANCAVILLA FONTANA – Un racconto artistico, con protagonisti i grandi compositori della musica italiana, per rendere omaggio alla Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”. Un tributo i ...

FRANCAVILLA FONTANA – Un racconto artistico, con protagonisti i grandi compositori della musica italiana, per rendere omaggio alla Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”. Un tributo i ...FRANCAVILLA FONTANA – Un racconto artistico, con protagonisti i grandi compositori della musica italiana, per rendere omaggio alla Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”. Un tributo i ...