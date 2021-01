Esclusiva: Llorente, scatto Udinese. Inseguono Benevento e Athletic Bilbao (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’Udinese cerca un sostituto di Kevin Lasagna destinato, come già anticipato da Sportitalia, al Verona. Il profilo più gradito oggi è quello di Fernando Llorente, ci sono stati contatti anche nel pomeriggio, una destinazione che l’attaccante spagnolo sta seriamente valutando. Ci sono proposte anche da Benevento e Athletic Bilbao, ma l’Udinese in queste ore è davanti, pur valutando altre possibilità. Il Napoli deciderà nell’ultima settimana di mercato quando prevedibilmente Osimhen sarà negativo e potrà accelerare dopo l’infortunio. Ma dopo Milik anche Llorente può lasciare Napoli e l’Udinese si è già mossa. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’cerca un sostituto di Kevin Lasagna destinato, come già anticipato da Sportitalia, al Verona. Il profilo più gradito oggi è quello di Fernando, ci sono stati contatti anche nel pomeriggio, una destinazione che l’attaccante spagnolo sta seriamente valutando. Ci sono proposte anche da, ma l’in queste ore è davanti, pur valutando altre possibilità. Il Napoli deciderà nell’ultima settimana di mercato quando prevedibilmente Osimhen sarà negativo e potrà accelerare dopo l’infortunio. Ma dopo Milik anchepuò lasciare Napoli e l’si è già mossa. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

