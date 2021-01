Cento anni di magia | gli illusionisti segnano un’era

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Li abbiamo visti in televisione o in alcuni spettacoli dal vivo, qualcuno si è reso volontario essere tagliato a metà, altri non capiscono ancora qual è il trucco. Stiamo parlando degli, coloro che oggidi. Ripercorriamo insieme la loro storia e conosciamo a fondo il loro lavoro.