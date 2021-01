Bon Jovi, l’esordio heavy metal dei capelloni del New Jersey (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio del 1984 uscì uno dei più fortunati album di debutto: Bon Jovi, dell’omonima band capitanata dal biondissimo Jon, un altro figlio del New Jersey. Il disco fu pubblicato dalla Mercury Records e prodotto da Tony Bongiovi, cugino del cantante e co-proprietario dei Power Station Studios di New York, dove fu registrato. Soltanto nell’anno di pubblicazione Bon Jovi vendette due milioni di copie e vinse due dischi d’oro e due di platino. Non male come esordio! La copertina di Bon Jovi – Ph: listal.comRunaway e la nascita dei Bon Jovi Era dall’inizio del decennio che il giovane Jon cercava di attirare l’attenzione di qualche casa discografica, producendo demo e facendole girare. Ma la sorte non si mosse a suo favore fino all’82, quando la radio WAPP 103.5 FM iniziò a passare spesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio del 1984 uscì uno dei più fortunati album di debutto: Bon, dell’omonima band capitanata dal biondissimo Jon, un altro figlio del New. Il disco fu pubblicato dalla Mercury Records e prodotto da Tony Bongiovi, cugino del cantante e co-proprietario dei Power Station Studios di New York, dove fu registrato. Soltanto nell’anno di pubblicazione Bonvendette due milioni di copie e vinse due dischi d’oro e due di platino. Non male come esordio! La copertina di Bon– Ph: listal.comRunaway e la nascita dei BonEra dall’inizio del decennio che il giovane Jon cercava di attirare l’attenzione di qualche casa discografica, producendo demo e facendole girare. Ma la sorte non si mosse a suo favore fino all’82, quando la radio WAPP 103.5 FM iniziò a passare spesso ...

RadioFrecciaOf : Da Springsteen ai Foo Fighters, da Bon Jovi alla reunion per nostalgici dei New Radicals. I momenti musicali in ono… - LouisxunFernet : billie Bon Jovi Freddie Mercury Violetta Wanda Nara - Unavoltanera : RT @bruta5475: La filodiffusione a volte è bastarda dentro. Ma tanto, veh. Bon Jovi Always - ruky98745126 : @blazeofjcvi Bon Jovi siempre vigente!! - bruta5475 : La filodiffusione a volte è bastarda dentro. Ma tanto, veh. Bon Jovi Always -

Ultime Notizie dalla rete : Bon Jovi Bon Jovi, l'esordio heavy metal dei capelloni del New Jersey Metropolitan Magazine Italia Da Bruce Springsteen al Memoriale di Lincoln ai Foo Fighters e Bon Jovi: le performance per l'insediamento di Joe Biden

Joe Biden è ufficialmente il 46° Presidente degli Stati Uniti D'America, nella giornata di ieri è andata in scena la cerimonia ufficiale d'insediamento a Capitol Hill. Ma non è stata l'unica manifesta ...

Jennifer Lopez all’Inauguration Day, dal grigio al pied de poule: i look maschili della popstar

J.Lo è tra le star che si esibiscono all’Inauguration Day che segna l’insediamento di Biden alla Casa Bianca e per l’occasione ha ...

Joe Biden è ufficialmente il 46° Presidente degli Stati Uniti D'America, nella giornata di ieri è andata in scena la cerimonia ufficiale d'insediamento a Capitol Hill. Ma non è stata l'unica manifesta ...J.Lo è tra le star che si esibiscono all’Inauguration Day che segna l’insediamento di Biden alla Casa Bianca e per l’occasione ha ...