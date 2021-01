Ardea, lotta all’usura: siglata la convenzione con il Comune, aprirà uno sportello di ascolto (Di giovedì 21 gennaio 2021) La lotta all’usura ad Ardea fa un passo avanti, grazie all’apertura di uno sportello di ascolto. E’ infatti stata siglata la convenzione con l’amministrazione comunale, nella persona del dirigente dott. Gianluca Faraone, alla presenza del sindaco Mario Savarese e del coordinatore responsabile dello sportello di Ardea e suo vice Michelangelo Frazzei e Giancarlo Rossi. A renderlo noto il presidente dell’AIRP onlus Italo Santarelli, che mette in evidenza il supporto offerto dal vicesindaco Morris Orakian e dagli assessori Sonia Modica e Ulderico Querini. In attesa del contributo della Regione Lazio, saranno garantite anticipazioni e in tempi brevi sarà resa disponibile un’opportuna sede nei locali comunali. Nel frattempo, sempre previo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laadfa un passo avanti, grazie all’apertura di unodi. E’ infatti statalacon l’amministrazione comunale, nella persona del dirigente dott. Gianluca Faraone, alla presenza del sindaco Mario Savarese e del coordinatore responsabile dellodie suo vice Michelangelo Frazzei e Giancarlo Rossi. A renderlo noto il presidente dell’AIRP onlus Italo Santarelli, che mette in evidenza il supporto offerto dal vicesindaco Morris Orakian e dagli assessori Sonia Modica e Ulderico Querini. In attesa del contributo della Regione Lazio, saranno garantite anticipazioni e in tempi brevi sarà resa disponibile un’opportuna sede nei locali comunali. Nel frattempo, sempre previo ...

CorriereCitta : Ardea, lotta all’usura: siglata la convenzione con il Comune, aprirà uno sportello di ascolto - canaledieci : POMEZIA: LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI. Consegnato cibo in una parrocchia, sarà distribuito ai più bisognosi. - AFAntoAnt : RT @canaledieci: Positivo il bilancio dei primi sei mesi del Progetto Pegaso per il recupero della fauna ittica e la lotta alla pesca a str… - canaledieci : Positivo il bilancio dei primi sei mesi del Progetto Pegaso per il recupero della fauna ittica e la lotta alla pesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea lotta Ardea, lotta all’usura: siglata la convenzione con il Comune, aprirà uno sportello di ascolto Il Corriere della Città Danni ambientali ad Ardea, sotto accusa 18 persone e 4 società: inizia il processo

Inizierà a febbraio il processo sui sospetti sbancamenti di terreno e scarichi a cielo aperto denunciati da un gruppo di cittadini di Ardea nel 2018.

Team Nuova Florida – Latina, obiettivo sorpasso in vetta

Ore 14.30, stadio Marco Mazzocchi di Ardea. E' la location dove domani il Latina cercherà tre dei tanti punti ancora in palio nella lotta... LatinaCorriere.it è la tua fonte di informazioni più comple ...

Inizierà a febbraio il processo sui sospetti sbancamenti di terreno e scarichi a cielo aperto denunciati da un gruppo di cittadini di Ardea nel 2018.Ore 14.30, stadio Marco Mazzocchi di Ardea. E' la location dove domani il Latina cercherà tre dei tanti punti ancora in palio nella lotta... LatinaCorriere.it è la tua fonte di informazioni più comple ...