Vince alla Lotteria Italia e perde il biglietto nello stesso istante: l’incredibile storia da Genova (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti almeno una volta nella vita, hanno sognato di Vincere alla Lotteria Italia. La storia che stiamo per raccontare è inimmaginabile. E’ successo a Genova, dove un giovane ragazzo è stato baciato dalla fortuna. Il suo biglietto è infatti risultato Vincente, tra i diversi premi in palio della Lotteria Italia. Fino a qui tutto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti almeno una volta nella vita, hanno sognato dire. Lache stiamo per raccontare è inimmaginabile. E’ successo a, dove un giovane ragazzo è stato baciato dfortuna. Il suoè infatti risultatonte, tra i diversi premi in palio della. Fino a qui tutto L'articolo NewNotizie.it.

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Una squadra che vince per 9 anni di fila non l'ha fatto tanto per fare. Non si vince a caso. E… - LegaSalvini : DALLA PANDEMIA AL PANDEMONIO, GRAZIE A QUESTI CHE DA DUE ANNI SONO ATTACCATI ALLA POLTRONA CON UN UNICO OBIETTIVO:… - BarnabaxCollin : @bloodvstream eh amore. Se il vostro ragionamento è questo grazie al cazzo che non vince. Regalate voti alla cazzo.… - salerno_vince : RT @f64klicso: @antoniopolito1 Lo ha fatto di sua sponte o su indicazione di Silvio? La seconda. Il Governo sa che alla bisogna Silvio spos… - salerno_vince : RT @GuadagnoRaffae2: Conte farà il ConteTer. Avrà una risicata maggioranza anche al Senato. Con l’astensione di IV sarà sottoposto sempre… -