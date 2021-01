Tania Cagnotto svela il nome della seconda figlia e rivela la sua nuova vita professionale

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Bolzano #Cagnotto2021 #tuffi2021 La Cagnotto, il nome della seconda figlia e un… - sportface2016 : #Tuffi, Tania #Cagnotto tra la nuova gravidanza, l'addio alle gare e i progetti per il futuro - AgenziaOpinione : SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 21/1: « MILLY CARLUCCI / NICOLÒ ZENGA CONFERMA LE CRITICHE AL PADRE / GIALLO T… - philo_mena_ : @ZZiliani AH quindi stasera c’è anche Tania Cagnotto. - BegnaminoF : @ilmauro85 Madonna tania cagnotto -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

Today.it

Tuffi, Tania Cagnotto racconta la sua nuova gravidanza, l'addio definitivo alle gare e i progetti per il futuro.Tania Cagnotto, in una intervista esclusiva a Oggi”, in edicola da domani, svela il nome della sua seconda figlia e torna sulla sua scelta di dire addio alle gare e al sogno olimpico: “Per adesso semb ...